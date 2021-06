Nuovo ruolo e posizione tutta inedita per Carlo Osti, pronto a firmare il contratto che lo legherà ancora alla Sampdoria. Il dirigente resterà al fianco di Massimo Ferrero, che affianca sin dal giorno del suo insediamento. Cambierà però l’inquadramento professionale dell’ex Atalanta: Osti infatti assumerà la carica di direttore tecnico delle aree sportive, comprensive di prima squadra, giovanili e femminile.



Secondo Il Secolo XIX il ruolo, onnicomprensivo, sarà propedeutico all’ingaggio di Daniele Faggiano come direttore sportivo. In questo modo non si creeranno conflitti tra i due dirigenti. In seguito prenderanno il via i rinnovi dello staff societario, con il prolungamento anche per il direttore operativo Bosco e Pancini.