Potrebbe complicarsi la pista Fiorentina per Abdelhamid Sabiri. Il trequartista marocchino, reduce dall'esaltante Mondiale con la squadra africana, sembrava destinato a lasciare la Sampdoria, direzione Toscana, ma in realtà l'ipotesi si sarebbe raffreddata nelle ultime ore.



A complicare la trattativa ci sarebbe il rinnovo di Bonaventura con i viola fino al 2024. In caso la squadra gigliata arrivasse alla fumata bianca con l'ex Milan, la pista Sabiri si complicherebbe notevolmente. Ciò ha colto di sorpresa la Samp, che metteva in conto una cessione del calciatore a gennaio. Comunque, sembrano esserci altre società interessate al calciatore scovato dal Doria un anno fa nell'Ascoli.