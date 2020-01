Addio a Gianluca Caprari: la, in questi ultimi giorni di mercato, sarà chiamata molto probabilmente a sostituire l'attaccante in procinto di trasferirsi al Sassuolo . Per colmare la lacuna nell'organico blucerchiato, la dirigenza starebbe pensando anche ad un centravanti francese, ​IbrahimaClasse 1999, quindi molto giovane, Niané gioca in Francia, al, e secondo Il Secolo XIX sarebbe entrato nel mirino blucerchiato. In questa stagione il senegalese ha segnato 3 gol in 14 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Lega, giocando però molto poco (circa 400 minuti complessivi considerando entrambe le manifestazioni).