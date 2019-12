Per un recupero sorprendente, ossia quello di Bereszynski, rientrato ieri in gruppo, c'è anche una situazione che preoccupa in casa Sampdoria. E' quella di Fabio Depaoli, infortunatosi contro la Juventus proprio sopra alla caviglia già acciaccata in seguito al derby.



Ieri il terzino si è allenato a parte, avverte ancora parecchio dolore e difficilmente verrà rischiato da mister Ranieri in Milan-Sampdoria, nonostante la lunga di calciatori non al meglio fisicamente, specialmente per quanto riguarda la corsia di destra della difesa. Il recupero di Depaoli potrebbe arrivare invece per la sfida successiva, quella del 12 gennaio al Ferraris, quando la Sampdoria fronteggerà il Brescia in un vero e proprio scontro salvezza.