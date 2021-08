Un suo gol ha regalato la vittoria al Napoli sul campo del Genoa. Andrea Petagna è tornato a essere decisivo come spesso gli è capitato subentrando dalla panchina. Ma la rete realizzata ieri potrebbe essere l’ultima in maglia azzurra, o almeno per questa stagione.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Napoli ha già dato l’ok per la cessione alla Sampdoria. La trattativa è in fase di definizione, salvo clamorosi dietrofront l'attaccante classe 1995 scuola Milan arriverà in blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nonostante un tentativo d'inserimento da parte dell'Atalanta.