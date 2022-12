Resta alto il gradimento della Sampdoria per Szymon Zurkowski. Il centrocampista della Fiorentina, chiuso tra le fila viola, è in uscita a gennaio e a Genova ci stanno facendo più di un pensiero. I problemi, come noto, sono legati alle disponibilità blucerchiate e alla fitta concorrenza.



La Samp a gennaio potrà muoversi in entrata soltanto a fronte di movimenti in uscita, ecco perché il nome del polacco risulta particolarmente in auge nell'ambito della trattativa per Sabiri. La Fiorentina vuole il marocchino, la Samp proverà a inserire nell'affare anche il nome di Zurkowski. Formula? Prestito con diritto di riscatto, al massimo obbligo in caso di salvezza. Altro nodo, l'alta concorrenza per il calciatore, che piace in Italia e pure all'estero.