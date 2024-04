si sfoga contro i detrattori: "Facile parlare allo stadio o davanti alla tv, un altro conto è essere qui a lavorare".Non usa giri di parole il tecnico della, che risponde così alle critiche alla vigilia di una sfida importante per la corsa playoff.Domani, sabato 27 aprile 2024, la Sampdoria riceve a Marassi ilnella(calcio d'inizio ore 16.15) e i blucerchiati si giocano tanto: due punti conquistati nelle ultime tre giornate dopo il filotto di quattro successi consecutivi, ora il club genovese è ottavo in classifica con 45 punti, uno in meno del Brescia ma al contempo solo uno in più di Pisa e Cittadella e due in più del SudTirol, che ha vinto lo scontro diretto al Ferraris due turni fa.

Diverse le critiche arrivate per la squadra e per Pirlo stesso, soprattutto sui social dove i tifosi doriani hanno dato libero sfogo alla frustrazione.- Critiche alle quali ha risposto lo stesso Pirlo. Il tecnico della Samp è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i lariani e, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, l'ex allenatore di Juventus e Fatih Karagumruk si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Vengo criticato sui social? Normale: se vinci sei bravo, se perdi non lo sei.. Le critiche non mi hanno mai influenzato, io continuo a lavorare con la mia testa".