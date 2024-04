Sampdoria, Stankovic e il futuro: tra l'Inter, l'Empoli e la... Francia

Il portiere serbo Filip, figlio di Dejan e cresciuto nelle giovanili dell'aveva un compito non facile: doveva sostituire nellaEmil Audero, passato proprio in nerazzurro. Si è trattato di un incarico complesso, perché Audero in blucerchiato aveva offerto prestazioni di alto livello, ed era pure entrato nel cuore dei tifosi genovesi. La vicenda si era complicata ancora di più dopo un paio di clamorosi errori all'esordio del portierino. Stankovic però ha reagito alla grande: dopo le papere, il numero uno classe 2002 ha giocato partite di grande qualità, ha conquistato il pubblico con prestazioni di alto livello, e il suo futuro adesso è ancora tutto da scrivere.

Secondo La Gazzetta dello Sport difficilmente Stankovic resterà a Genova anche l'anno prossimo. Stando al quotidiano l'Inter sarebbe intenzionata aa casa, per poi valutare il da farsi. Tra l'altro, questa situazione potrebbe riguardare direttamente anche il futuro di Audero, che attualmente è in prestito con diritto di riscatto in nerazzurro proprio dalla Samp. Un diritto che probabilmente non verrà esercitato.I Campioni d'Italia potrebbero decidere di riportare alla base Stankovic, per poi ragionare sulla miglior soluzione possibile. In Serie Asi sarebbe già mossa per lui, perché Caprile tornerà al Napoli. Non ci sarebbero solo gli azzurri però sul figlio di Deki: anche dallaalcune società si starebbero interessando all'estremo difensore, e lo starebbero seguendo da tempo con attenzione. Insomma, un futuro ancora tutto da scrivere tra Inter, Empoli, Samp e Ligue 1.