La Sampdoria ha un sogno di mercato: è Marko Pjaca, attaccante della Juventus e della Croazia inseguito da mezza Serie A. Già da qualche tempo il dirigente blucerchiato Sabatini è al lavoro per portare a Genova il calciatore classe 1995, ma l'operazione negli ultimi giorni sembrerebbe essersi complicata.



Secondo Tuttosport il prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 20 milioni potrebbe trovare il consenso della Juventus, che vorrebbe cederlo con una formula simile (e non ad esempio inserendo il diritto di riscatto nella trattativa) ma al momento sarebbe lo stesso giocatore a non essere pienamente convinto della destinazione blucerchiata. Attualmente quindi l'acquisto da parte della Samp di Pjaca sembrerebbe decisamente in salita. Non vanno escluse eventuali sorprese di mercato, perchè Sabatini probabilmente tenterà ancora di convincere il calciatore ma l'operazione pare decisamente più complessa rispetto a pochi giorni fa. Ultimamente nella corsa a Pjaca si è aggiunta, oltre alla Fiorentina, anche l'Udinese dell'ex blucerchiato Pradè.