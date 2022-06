Nonostante la stagione piuttosto deludente come minutaggio (circa mezz'ora complessiva in quasi tutto il girone di ritorno) Sebastian Giovinco potrebbe continuare la sua esperienza alla Sampdoria? Questa è la versione che circola da ieri a Genova. Secondo indiscrezioni rilanciate da ieri l'ex attaccante della Juventus starebbe discutendo con i blucerchiati il possibile rinnovo di contratto. La versione, però, per il momento non trova grossi riscontri.



Stando ai rumors, il presidente Lanna e Carlo Osti infatti avrebbero a suo tempo promesso a Giovinco un contratto anche per il prossimo campionato, e l'attaccante vorrebbe chiudere da protagonista la carriera in A, dopo un ritorno deludente. Nonostante ciò, però, dalla società genovese arrivano smentite in merito. Sembrerebbe che non sia stata fatta alcuna promessa a Giovinco relativa ad un rinnovo.