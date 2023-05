Arrivato nella scorsa estate a parametro zero dal Sassuolo, Filip Djuricic avrebbe dovuto offrire ai blucerchiati quella fantasia sulla trequarti e sulle corsie laterali persa dopo l’addio di Candreva. Dall’approdo di Stankovic, suo connazionale, sulla panchina della Sampdoria, il calciatore serbo è stato inserito con continuità tra i titolari, senza tuttavia lasciare il segno in maniera determinante. Conta fin qui tre reti realizzate in 29 apparizioni totali. Il ds della Stella Rossa, Zvedan Terzic, ha dichiarato in un'intervista a Kuris.rs che il nome dell'ex verdenero è nella lista degli obiettivi. Il suo valore si aggira attorno ai 3 milioni di euro.