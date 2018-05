C'è grande delusione e amarezza a tutti i livelli nella Sampdoria. La sconfitta con il Sassuolo suona come una sentenza sulle speranze di ottenere una qualificazione all'Europa League. Lo sanno tutti i protagonisti della stagione blucerchiata, e lo sa anche il responsabile dell'Area Tecnica Daniele Pradè: "Purtroppo è andata così. Siamo arrivati corti là davanti, Quagliarella si è fatto un' infiltrazione prima di scendere in campo e anche nell'intervallo. Zapata era fuori, Caprari non al meglio... Adesso dobbiamo vincere le ultime due" ha detto il dirigente a Il Secolo XIX.



Nonostante ciò però l'ex ds della Fiorentina vuole sottolineare quanto sia stata ugualmente positiva la stagione: "Siamo stati aggrappati a un sogno fino a 180 minuti dalla fine. Significa che abbiamo fatto un ottimo campionato. Che il tuo l'hai fatto... Il Sassuolo ad esempio era stato costruito per disputare una stagione completamente diversa, e si è salvato a 2 partite dalla fine. Significa che comunque questa è stata una stagione eccezionale. L'asticella l'abbiamo alzata noi, restando costantemente nella parte sinistra della classifica. Ma non bisogna perdere di vista la realtà. È stato fatto più di quello che si doveva. Siamo mancati in trasferta, lo sappiamo. 15 punti sono pochi, sarà un fattore che analizzeremo insieme a Giampaolo".



Un pensiero da parte di Pradè va anche ai tifosi: "C'è tristezza. Ci dispiace anche per tutta quella gente che si è mossa per noi. Certamente l'Europa League sarebbe stato un qualcosa di prestigioso, la musichetta adesso la suonano anche lì. Ci riproveremo il prossimo anno e Intanto pensiamo a vincere contro Napoli e Spal. Perché la mentalità vincente la acquisisci nella consapevolezza del successo".