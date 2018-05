E' una notizia decisamente inaspettata, per certi versi persino clamorosa quella che circola da ieri per quanto riguarda la Sampdoria: il responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata Daniele Pradè sarebbe in procinto di lasciare Genova per accasarsi all'Udinese.



In pochi immaginavano uno sviluppo del genere, dato che nelle scorse settimane il dirigente aveva trovato l'accordo con Massimo Ferrero per rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno. Eppure ieri secondo Sky Sport si sarebbe tenuto a Milano un incontro tra lo stesso Pradè e l'Udinese, che da mesi ormai corteggia l'ex uomo mercato di Fiorentina e Roma. L'accordo sembrerebbe davvero vicino, e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma con annessa fumata bianca. I bianconeri avrebbero proposto a Pradè un contratto biennale.