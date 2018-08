Tra i casi più delicati in casa Sampdoria c'è anche il futuro di Dennis Praet, che va analizzato con attenzione e senza sbagliare le prossime mosse. Il belga veniva dato come sicuro partente nel club blucerchiato, ma attualmente l'ex Anderlecht veste ancora la maglia doriana. E la sensazione è che possa farlo anche per la prossima stagione.



Venerdì 10 agosto la clausola rescissoria da 26 milioni scadrà, e un'eventuale trattativa per il gioiello nato a Lovanio sarà libera da vincoli di prezzo. Sondaggi per Praet ce ne sono stati tanti, dalla Spagna ma soprattutto dall'Inghilterra e dall'Italia, ma per il momento proposte vere e proprie (anche inferiori alla clausola) sulle scrivanie di Corte Lambruschini non ne sono arrivate. Ecco perchè la Samp - e Giampaolo - confidano di poter contare su di lui anche nel campionato 2018/2019.



Se Praet dovesse rimanere a Genova, però, la Sampdoria inizierà le trattative per il rinnovo contrattuale, in modo tale da far sentire il giocatore importante e al centro del progetto blucerchiato. Ci sono però anche delle motivazioni economiche dietro alla volontà di Ferrero di rinnovare con il centrocampista classe 1994: la Samp vuole assicurarsi di avere potere contrattuale in una futura trattativa. Il desiderio degli uomini mercato blucerchiati è quello di togliere o eventualmente alzare contestualmente l'importo della clausola, ma per farlo anche l'ingaggio di Praet dovrebbe essere ritoccato verso l'alto. C'è infatti una correlazione diretta tra la clausola e quanto guadagna il calciatore. Nel caso di Praet si tratta di un compito non semplice, perchè lo stipendio del giocatore è già ai limiti per quanto riguarda la politica sampdoriana.



Dietro all'eventuale rinnovo di Praet però ci sono anche valutazioni tattiche: Giampaolo sogna di utilizzarlo anche come regista, ma il calciatore non ha mai fatto mistero di voler giocare il più vicino possibile alla porta. Se il mister dovesse ulteriormente arretrare il suo raggio d'azione, ciò potrebbe generare anche alcune difficoltà in sede di trattativa per il rinnovo. Ecco perchè il club genovese è alla ricerca di un regista in grado di sostituire Torreira: da questa scelta dipenderà (anche) il futuro di Praet.