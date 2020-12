L'ottimo inizio di campionato, condito da 4 reti e prestazioni convincenti, sembrano aver riportato il giocatore della Sampdoria Jakub Jankto ai livelli di Udine, quando il centrocampista era stato lanciato nel grande calcio dai bianconeri.



Ora però le partite disputate dal ceco a Genova sembrano aver risvegliato il calciomercato, specialmente in vista di gennaio. Per l'esterno infatti sarebbero nati interessamento da parte di alcune società estere, in particolare di Premier League e pure di Bundesliga, Herta Berlino e Hoffenheim in primis. Jankto potrebbe generare una plusvalenza per la Samp, scrive Il Secolo XIX, perché attualmente risulta iscritto a bilancio per 7 milioni.



A proposito di Jankto, proprio l'acquisto del giocatore dall'Udinese secondo il quotidiano sarebbe stata una delle cause di rottura tra l'avvocato Romei e Ferrero. Il Viperetta contestava al suo braccio destro le operazioni che avevano portato a Genova l'ex bianconero, Gabbiadini e Audero, perché avevano appesantito troppo il bilancio.