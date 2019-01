Gli occhi del Parma continuano a rimanere fissi in casa Sampdoria, e in particolare sul terzino Jacopo Sala, che da qualche settimana è un obiettivo del club gialloblù. Dopo una recente frenata, si sarebbe riacceso l'interesse degli emiliani per il laterale blucerchiato, infortunatosi la scorsa settimana dopo aver sostituito per diverse partite Bereszysnki.



Secondo Alfredo Pedullà nelle ultime ore la dirigenza del Parma avrebbe ricominciato il suo pressing con Corte Lambruschini per il calciatore, ma proprio il recente problema fisico starebbe per il momento frenando la trattativa. La squadra ducale infatti vorrebbe prima sincerarsi delle condizioni di Sala, e poi eventualmente cercare l'affondo.



L'altra pista per la fascia destra del Parma conduce invece al laterale Laurini, in uscita dalla Fiorentina e monitorato proprio dal Doria come eventuale alternativa a Sala, insieme al terzino del Chievo Depaoli.