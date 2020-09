Pronto ad una nuova esperienza il centrale della Sampdoria Julian Chabot, utilizzato poco lo scorso campionato da Ranieri e intenzionato quindi ad affrontare un'altra avventura in Serie A. Il gigante tedesco classe 1998 dovrebbe probabilmente raggiungere nei prossimi giorni lo Spezia, per allenarsi agli ordini di mister Italiano.



La formula scelta, scrive Il Secolo XIX, sarà quella del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni e di controriscatto a favore della Samp. La scorsa stagione Chabot, rimasto in panchina durante il match con la Juventus, in blucerchiato ha totalizzato 9 presenze tra campionato e Coppa condite da un gol, a Parma, nel successo che ha suggellato la Serie A del Doria.