Uno dei retroscena che renderanno indimenticabile questo derby di Genova, per la Sampdoria, riguarda la maniera in cui i blucerchiati si sono avvicinati alla stracittadina. Tutto ha inciso, ad esempio anche il modo in cui la squadra di Giampaolo si è avvicinata alla gara del Ferraris, tramite un video che il team manager Alberto Marangon ha fatto vedere alla squadra prima del fischio d'inizio.



Secondo Il Secolo XIX il video era formato da vari messaggi da parte dei familiari dei calciatori blucerchiati- Hanno preso parte tutti alla realizzazione: genitori, mogli, fidanzate, inclusa anche la mamma di Supryaga. Si è trattato di un momento toccante, che probabilmente ha dato la spinta alla squadra doriana per affrontare al meglio il derby.