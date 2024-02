Sampdoria, prima i problemi con Ferrero, poi i nuovi investitori: il piano di Manfredi

"Laè un investimento a medio lungo termine, fatto credendo nella storia e nei valori di questa società. Richiede tempo per essere valorizzato. Il percorso è ancora impervio". Le parole sono di Matteo, azionista di riferimento del club blucerchiato e presidente 'in pectore' doriano. Il numero uno genovese, incontrando la stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al piano per il futuro del club e al possibile inserimento di investitori nella società. Ma quali saranno i prossimi passi per la Sampdoria?A fotografare il piano di Manfredi è l'edizione genovese de La Repubblica. Il primo passo, come noto, sarà risolvere la situazione con Ferrero, il cui accanimento è stato definito 'Feroce' dallo stesso Manfredi. Le diplomazie sono al lavoro per trovare un accordo , e trapela ottimismo in merito alla fumata bianca. Soltanto a quel punto potrà essere ufficializzato l'intervento di nuovi investitori nel club.Stando alle parole di Manfredi, tali investitori si sarebberoper la Samp, a partire dal QSI, il fondo sovrano del Qatar: "Esistono pochi asset importanti come la Sampdoria. Riceviamo ogni giorno manifestazioni d’interesse.Qsi fa questi investimenti, li conosciamo bene e conoscono bene Genova e la Sampdoria. Chissà, potrebbe essere uno degli investitori con cui parleremo nei prossimi mesi, ma non c’è bisogno di investitori in questo momento, andiamo avanti anche così". Un altro nome circolato era quello dei fratelli(proprietari del Notts County, ndr) : "Sono nostri partner, non degli investitori, il calcio sta cambiando e cerchiamo di prendere dei consigli importanti". Si starebbe però aspettando una situazione più tranquilla, prima di muovere pedine.