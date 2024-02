Sampdoria, Manfredi: 'Parleremo con QSI nei prossimi mesi. Sul mercato fatto miracolo, Ferrero...'

Lorenzo Montaldo

L'azionista di riferimento della Sampdoria Matteo Manfredi, nel post partita della gara con il Modena, ha incontrato la stampa per fare il punto sulla situazione blucerchiata e sulle strategie societarie: "Esistono pochi asset importanti come la Sampdoria. Riceviamo ogni giorno manifestazioni d’interesse. QSI? Potrebbe essere uno degli investitori con cui parleremo nei prossimi mesi. La Sampdoria è un investimento a medio lungo termine, fatto credendo nella storia e nei valori di questa società. Richiede tempo per essere valorizzato. Il percorso è ancora impervio" ha detto il numero uno blucerchiato.



Sempre a proposito degli interessi per la Samp, Manfredi si dice tranquillo: "Gestisco fondi di capitale, mi spaventerei se la Sampdoria non suscitasse manifestazioni d’interesse, che ricevo, invece, ogni giorno. Esistono pochi asset come la Sampdoria. Non c’è però bisogno di investitori per andare avanti. "Blucerchiati” sta facendo fronte ai bisogni e ogni iniezione di capitale si traduce in acquisto di azioni. Ora siamo intorno al 70%". Al momento dell'offerta d’acquisto, era emerso che 'Gestio Capital agiva in qualità di Asset Manager dell’operazione, nella quale investivano Aser Ventures (Radrizzani) e Qatar Sports Investment'. In merito alla posizione di Radrizzani e QSI, Manfredi risponde così due opzioni ancora in piedi. "Andrea è un amico e un partner. Mi ha aiutato nella fase iniziale. Qsi fa questi investimenti, li conosciamo bene e conoscono bene Genova e la Sampdoria. Chissà, potrebbe essere uno degli investitori con cui parleremo nei prossimi mesi, ma non c’è bisogno di investitori in questo momento, andiamo avanti anche così. I fratelli Reedtz (proprietari del Notts County, ndr? Sono nostri partner, non degli investitori, il calcio sta cambiando e cerchiamo di prendere dei consigli importanti".



DISTURBO FERRERO - "La Sampdoria è più importante di questi tentativi di arresto del percorso, siamo sereni e andiamo avanti. Attendevamo asperità da superare, ma non tale ferocia nei confronti della Sampdoria. L'inchiesta della Guardia di Finanza? Siamo a disposizione per far luce su quanto successo in passato e abbiamo introdotto degli strumenti per evitare che certe operazioni si ripetano".



FUTURO - "Questo cda resterà in carica fino all’approvazione del bilancio. Lanna è il nostro attuale presidente, una memoria storica e un riferimento per i tifosi. Stiamo definendo un percorso per continuare insieme e dare lustro al brand".



MERCATO - Con i limiti attuali, abbiamo fatto un altro miracolo con il nostro direttore sportivo Andrea Mancini. Abbiamo provato a fare di più lato esuberi, ma un paio di opportunità non si sono concretizzate. Senza ulteriori uscite non arriverà nessuno. Obiettivi? Puntiamo al massimo gara dopo gara. Abbiamo tanti infortunati, saranno il nostro acquisto migliore. La classifica non rende sereni, ma il mister saprà guidare i ragazzi nella giusta direzione. La rosa è competitiva".