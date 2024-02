Sampdoria, accordo tra Manfredi e Ferrero più vicino?

L'azionista di riferimento dellaMatteoè stato chiaro qualche giorno fa in merito alla posizione rispetto all'ex presidente Massimoe alle sue azioni di 'disturbo': "La Sampdoria è più importante di questi tentativi di arresto del percorso, siamo sereni e andiamo avanti. Attendevamo asperità da superare, ma non tale ferocia nei confronti della Sampdoria". Il riferimento è alla complessa situazione legale che sussiste con il Viperetta, basti pensare alle recenti richieste di Vidal, o sul ricorso presentato in estate, già rigettato dal Tribunale di Genova.Questa è la 'ferocia' a cui si riferisce Manfredi. Le diplomazie però sono al lavoro, anche perchè i progretti a 'medio e lungo termine' descritti dall'imprenditore non possono prescindere da una situazione tranquilla a livello gestionale. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica infatti si sarebberoL'idea delle parti sarebbe quella di arrivare ad un accordo capace di soddisfare tutti i soggetti coinvolti.Stando al quotidiano sarebbero anche trapelati dei primi segnali di. Un accordo tra Manfredi e Ferrero è possibile, e spianerebbe la strada alla Samp del futuro. Sarà necessario però capire i termini e le concessioni necessarie per la fumata bianca, gli studi legali sono al lavoro ma l'intesa adesso sembrerebbe essere più vicina.