Missione plusvalenza: la priorità della Sampdoria in chiave mercato resta sempre la ricerca della valorizzazione dei suoi talenti, nell’ottica di una possibile futura rivendita. Il processo è riuscito piuttosto bene negli ultimi anni, e la linea guida sarà la stessa anche per la prossima sessione estiva. Il problema, però, è rappresentato dalle difficoltà blucerchiate in questa stagione.



La priorità per quanto riguarda gli uomini mercato in casa Samp, scrive Tuttosport, è stata data alla salvezza, obiettivo che assorbe tutti i pensieri della dirigenza. C’è poi un altro problema, legato ai calciatori attualmente in organico. Gli elementi più appetibili per qualità e età, ad esempio Ronaldo Vieira e Omar Colley, sino a questo punto del campionato hanno offerto prestazioni altalenanti, di sicuro non sufficienti a suscitare interessi particolari in chiave mercato. Anche sotto questo aspetto risulterebbero fondamentali, quasi decisive, le ultime gare del 2020.