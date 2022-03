Marco Giampaolo, in vista della cruciale sfida della Sampdoria a Venezia, rischia di dover fare i conti con ben tre defezioni dovute agli infortuni. Il tecnico potrà decidere soltanto oggi quali calciatori portare al Penzo, e gli occhi sono puntati su Sebastian Giovinco, Albin Ekdal e Ronaldo Vieira.



L'attaccante ieri non si è allenato, ed è a rischio, mentre Ekdal e Vieira, scrive Sampnews24.com, potrebbero non recuperare in tempo per lo spareggio salvezza che impegnerà i blucerchiati.