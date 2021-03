Doppia brutta notizia in vista di Bologna dall'allenamento della Sampdoria di ieri. A fermarsi nuovamente sono stati infatti i giocatori in predicato di partire titolari al Dall'Ara, ossia Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella. Entrambi gli attaccanti sono alle prese con alcuni acciacchi muscolari, e la loro presenza in campo dal primo minuto, contrariamente a quanto si ipotizzava fino a ieri, adesso è a forte rischio.



Gabbiadini, scrive Il Secolo XIX, avrebbe accusato un fastidio al flessore sinistro. Ieri si è sottoposto soltanto a terapie, oggi verrà valutato ma la sua presenza con il Bologna è a forte rischio. Anche Quagliarella non sta benissimo. Ha problemi ad un polpaccio già da tempo, per i postumi di una botta, e potrebbe accomodarsi in panchina di fianco a Gabbiadini. A quel punto, le scelte in attacco sarebbero praticamente obbligate con Keita e uno tra Ramirez e Verre.