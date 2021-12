Emergono le prime indiscrezioni in merito alla composizione futura dell’organigramma della Sampdoria, stravolto dall’arresto dell’ormai ex presidente Massimo Ferrero. Obiettivo del trustee Gianluca Vidal, infatti, è ricreare l’organigramma societario. Giovedì a Mestre l’assemblea dei soci nominerà il nuovo presidente e contestualmente i consiglieri del CdA.



Secondo La Repubblica dovrebbero ottenere la riconferma Fiorentino e Castanini, mentre logicamente sarà vacante il posto lasciato vuoto da Massimo Ferrero. Ciò comporterà logicamente l’aggiunta di un membro. La carica di presidente, come ovvio, verrà riassegnata e in pole c’è Giuseppe Profiti, attuale consigliere. Dovrebbe aumentare anche la quantità di deleghe e responsabilità per l’attuale direttore operativo Alberto Bosco, che potrebbe anche rientrare nel CdA.