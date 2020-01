Con la cessione di Gianluca Caprari ormai considerata inevitabile, la Sampdoria sa di dover ragionare sul mercato in cerca dell'innesto in grado di rimpiazzare il calciatore ex Pescara. Recentemente si è parlato a lungo di Amin Younes, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato anche un altro profilo, ossia quello di Iago Falque.



L'esterno del Torino, secondo Il Secolo XIX, sarebbe stato proposto nelle ultime ore proprio alla società blucerchiata. Lo spagnolo infatti è uscito dalle rotazioni di Mazzarri, tanto che non è stato convocato per Torino-Atalanta. Sul giocatore c'è una forte concorrenza, in particolare da parte di Genoa, Spal e Espanyol, mentre il Doria dovrà valutare quale profilo tra quello del classe 1990 e quello di Younes potrà maggiormente inserirsi nella filosofia tattica di Ranieri.