Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto a DAZN dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Sassuolo: “Abbiamo giocato contro una squadra organizzata, non era facile e abbiamo conquistato un punto. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non abbiamo concretizzato. La gara è stata comunque positiva. Caprari? Su di lui ci conto. Se va via, ne deve arrivare un altro. Linetty invece è un giocatore completo, corre tanto, anche su di lui faccio affidamento”.