La scorsa estate, l'Atalanta si era resa protagonista di un'operazione di mercato con il Manchester United che aveva fatto grande scalpore. Da Bergamo era partito il giovane Amad Diallo, attaccante ivoriano classe 2002, direzione Premier. Il giocatore era stato venduto dopo sole 4 presenze in Serie A e 1 gol, per 25 milioni di euro più 15 di bonus legati a reti, presenze e obiettivi, più il 15% su un'eventuale rivendita.



Una cifra davvero molto alta, che fino ad oggi non è stata giustificata perché Diallo allo United non ha giocato neppure un minuto nell'ultimo campionato. A gennaio si è trasferito in prestito ai Rangers di Glasgow, ora è rientrato alla base ma i Red Devils sembrano intenzionati a prestarlo ancora, sperando di valorizzarlo anche per non deprezzare l'investimento.



Il giornalista di Manchester Jonathan Shrager racconta come il calciatore sia stato proposto a vari club, in quattro campionati diversi. In Italia, l'agente di Diallo Michael N’Cho lo avrebbe offerto alla Sampdoria, alla ricerca di un attaccante. La formula, ovviamente, sarebbe quella del prestito secco sino al termine della stagione. Le altre squadre contrattate sarebbero due in Inghilterra (Sunderland e Blackpool), l'Anderlecht in Belgio e il Besiktas in Turchia.