Un'idea suggestiva, anche se poco praticabile al momento. L'ultima pista di mercato per quanto riguarda la Sampdoria scomoda un nome molto conosciuto, perchè il calciatore in questione è Fernando Llorente, fresco finalista della Champions League con il Tottenham ed ex Juventus.



Il centravanti classe 1985 è svincolato, e secondo Il Secolo XIX l'intermediario di mercato Frank Trimboli - zio di Simone Trimboli delle giovanili blucerchiate - lo avrebbe proposto alla Samp. Sembra però difficile immaginare che il Doria decida di investire in un ingaggio pesante come quello di Llorente considerando anche l'età del calciatore. L'attaccante è seguito da tempo ùdalla Fiorentina, che sta provando ad assicurarselo.