Il primo passo per la Sampdoria 2021-2022 sarà quello di organizzare la futura area tecnica blucerchiata. Massimo Ferrero adesso sembrerebbe avere fretta di conoscere i piani e i programmi dei suoi uomini mercato, soprattutto ricordandosi che Carlo Osti e Riccardo Pecini hanno entrambi il contratto in scadenza a giugno. Il Viperetta vuole risolvere al situazione per poi individuare e chiudere il nuovo allenatore.



Secondo Il Secolo XIX la prossima settimana dovrà essere quella dei chiarimenti tra Ferrero e i dirigenti, in particolare Pecini. Andranno risolte le ultime perplessità del responsabile scouting, il patron doriano vuole una risposta da dentro o fuori. Un addio potrebbe ripercuotersi anche su Osti, con l'alternativa Faggiano sullo sfondo, ma le sensazioni positive per una fumata bianca restano abbastanza positive.