'Qualche cambio potrei farlo'. Così ha liquidato ieri mister Di Francesco la possibile formazione della Sampdoria, senza entrare nei particolari anche per non concedere alla Fiorentina grandi indicazioni. Evidentemente però l'undici blucerchiato resterà simile nell'assetto a quello visto contro il Torino, ma varieranno alcuni interpreti.



Nel 3-4-1-2 troverà ad esempio spazio Murillo, che sostituirà l'infortunato Alex Ferrari. L'ex Verona è stato convocato, ma probabilmente non andrà neppure in panchina. Davanti ad Audero quindi la linea difensiva ritroverà anche Colley e Bereszynski, entrambi in gran spolvero domenica. Confermato anche il centrocampo, con Depaoli e Murru ad agire sulle corsie e Ekdal in regia. Di fianco a lui, ballottaggio Vieira-Linetty, il polacco ha riposato domenica e potrebbe tornare utile per affrontare il centrocampo viola.



Le grosse novità riguardano l'attacco: a sorpresa potrebbe rimanere in panchina il capitano Fabio Quagliarella. Le condizioni del centravanti non erano perfette già domenica, dal momento che il numero 27 aveva accusato un problema muscolare nella rifinitura. Alla fine Di Francesco aveva scelto di non rinunciare al suo giocatore più rappresentativo, ma la sensazione è che non voglia rischiare di perderlo per l'Inter. Per questo motivo dovrebbe partire dal primo minuto Caprari, con Gabbiadini confermato. Ballottaggio anche sulla trequarti, Rigoni potrebbe rifiatare lasciando spazio al più fisico Ramirez.



Probabile formazione Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Ekdal, Linetty, Murru; Ramirez; Caprari, Gabbiadini.