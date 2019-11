Dalla prima seduta di allenamento settimanale delle Sampdoria è arrivata - finalmente - una buona notizia sul fronte degli acciaccati. Sembrano decisamente migliorate infatti le condizioni di uno dei calciatori usciti anzitempo dalla sfida con l'Udinese, ossia Fabio Quagliarella.



L'attaccante aveva rimediato un forte pestone da Troost-Ekong, ma la caviglia in questi giorni ha dato ottime risposte, il dolore si è attenuato drasticamente e il gonfiore secondo Il Secolo XIX sarebbe sensibilmente diminuito. Nei due gruppi in cui è stata divisa ieri la Samp si è visto quindi anche regolarmente il numero 27 blucerchiato.



Tra oggi e domani arriveranno probabilmente indicazioni più accurate, anche perchè la Samp tornerà a lavorare sul campo e non in palestra. Le quotazioni di Quagliarella però sono in forte rialzo in vista della partita di Cagliari.