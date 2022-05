Nel post partita di Inter-Sampdoria, Fabio Quagliarella si è espresso sul suo futuro: "Con il presidente ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima. L'obiettivo era salvarsi, in settimana parliamo ma credo che non dovrebbero esserci grossi problemi. Una chiacchierata molto serena".



RUOLO ALLA IBRA - "So che noi più esperti siamo chiamati a fare anche questo. Anche se siamo vecchi vogliamo dare il nostro contributo in campo. E' quello che ci fa stare ad alti livelli perché abbiamo il fuoco dentro".