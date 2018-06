Rebus Fabio Quagliarella per una Sampdoria molto attiva sul mercato in questo inizio giugno. L'attaccante blucerchiato non fa parte della lista di nomi che la dirigenza blucerchiata insieme al tecnico Giampaolo ha deciso di cedere per attuare l'ormai famosa 'rivoluzione', ma il futuro del numero 27 è legato a doppio filo a quello del suo contratto.



Quagliarella infatti è entrato nell'ultimo anno del suo accordo con la Samp: il rapporto con Corte Lambruschini scadrà nell'estate 2019, e l'attaccante campano già negli scorsi mesi non ha fatto mistero di voler chiudere con la maglia doriana. Magari venendo premiato, dopo una stagione giocata ad altissimo livello, con un ulteriore rinnovo. "Alla Samp sto bene, mi piacerebbe chiudere la carriera qui", aveva dichiarato recentemente l'ex Juve e Napoli, ma la dirigenza per il momento non si è mossa per offrire un nuovo contratto al centravanti, e probabilmente non lo farà. Il Doria ovviamente sarebbe felice di proseguire il suo rapporto con il giocatore, e non si attiverà per cederlo come fatto con Silvestre e Viviano, ma non sembra neppure intenzionata a blindarlo con un accordo a lunga scadenza.



Per questo motivo Quagliarella si guarderà attorno. Se al suo agente, l'avvocato Bozzo, dovessero arrivare proposte convincenti (biennali o triennali) e con garanzie di titolarità, l'attaccante stabiese le prenderà in considerazione. Anche perchè nell'attacco blucerchiato lo spazio per 'Quaglia' si ridurrà sensibilmente: Kownacki è in rampa di lancio, Zapata - o il suo eventuale sostituto - e Caprari sono stati pagati tanto, e la Samp difenderà i suoi investimenti. Per Quagliarella nei giorni scorsi si è parlato di Parma, ma la pista sarebbe stata smentita. La voce di un interessamento dell'Inter (come terza punta) pare destinata a rimanere soltanto una suggestione, scrive Il Secolo XIX, mentre ci sarebbe stato anche un sondaggio dell'Empoli neo promosso in Serie A, che potrebbe strappare alla Samp anche Riccardo Pecini.