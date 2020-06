Niente da fare per Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria, dopo aver saltato per infortunio la doppia trasferta con Inter e Roma, sarà costretto a dare forfait anche in vista di Sampdoria-Bologna, gara cruciale nel cammino dei blucerchiati per la permanenza in Serie A.



Il centravanti stabiese anche ieri si è allenato a parte, così come aveva fatto mercoledì, quando si era presentato da solo al Mugnaini mentre la squadra era impegnata a Roma. Quagliarella sta da tempo trascinando un fastidio muscolare, e Ranieri non vuole rischiare di perderlo per il delicato finale di stagione.



Le suo chance di poter prendere parte alla sfida con i rossoblù, quindi, sono ridotte al lumicino. Non ci sarà neppure Jankto: ieri è arrivata la decisione del giudice sportivo, peraltro ampiamente attesa. L'esterno ceco era in diffida, e dopo il giallo dell'Olimpico è stato squalificato.