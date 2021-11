L'allenamento di ieri, se non altro, ha dato buone notizie per la Sampdoria sul fronte Fabio Quagliarella. L'attaccante blucerchiato, out con il Bologna per una forte botta alla coscia rimediata nella rifinitura, ha svolto la seduta con i compagni, a questo punto è abile e arruolabile per Salerno e si candida ad una maglia da titolare.



Anche Damsgaard pare migliori. Il centrocampista sta svolgendo la prima parte del recupero a casa, dopo l'intervento in artroscopia, e dovrebbe tornare a disposizione attorno a metà dicembre. Sempre a parte Vieira e Verre mentre Ernesto Torregrossa, in accordo con l'area medica, ha usufruito di un paio di giorni di permesso.