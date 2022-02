Ecco le parole di Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, a Dazn dopo la vittoria sull'Empoli:



VITTORIA – "Una partita difficilissima. Siamo stati bravissimi a portarla a casa perché sappiamo come l’Empoli sia brava a giocare queste partite. Sono tre punti pesantissimi. Il Ferraris deve essere il nostro fortino. Dobbiamo continuare così, ma questa vittoria ci dà grande fiducia".



ETA’ – "Io mi alleno come i ragazzi di vent’anni, ma so che ho una certa età. Sprecherò per questa maglia ogni goccia di sudore".



100 GOL CON LA SAMPDORIA – "Bellissimo traguardo, poi con una doppietta in una partita così. Giornata perfetta, ora due giorni di riposo e poi pensiamo alla prossima. Sono bei traguardi, sono piccole soddisfazioni che ti porti dietro. Io vivo con l’entusiasmo di sempre, con l’entusiasmo che avevo in C gioco oggi in A".