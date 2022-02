: grande uscita su Bajrami a chiudere il numero 10 ospite. Perfetto nella gestione di tutte le altre situazioni, sia sui cross alti che su quelli bassi.: spinge, si propone, attacca e difende su un ispirato Parisi. Trova Quagliarella in area per il raddoppio, attacca finché resta terzino, poi si disimpegna bene da centrale. Prezioso.va vicino al gol con una zuccata larga di poco nel primo tempo. Poi cancella con il fisico e la forza pura ogni possibile pericolo. Gigantesco.: con Colley si completa bene e si intende alla perfezione, tiene senza particolari patemi i centravanti ospiti senza sbavature né incertezze.: prima frazione praticamente inoperosa, la Samp attacca sempre e solo da destra, lui e Thorsby si limitano a contenere e accompagnare. Comunque positivo, attento e ben piazzato. Irriconoscibile, in senso buono ovviamente.(dal 23’ s.t.venti minuti da esterno, terzino e quinto di centrocampo a seconda dell’ondeggiare della gara).: la catena designata a spingere è quella composta da Bereszynski e Candreva, il norvegese viene sfruttato principalmente in copertura e sulle spizzate. Sulla corsa e la quantità, non si discute.: importante soprattutto in fase di recupero palla, e nel dare ordine alle trame genovesi. A Giampaolo un giocatore così, anche se non particolarmente appariscente, serve sempre.(dal 40’ s.t.).: splendido e intelligente il pallone lavorato per Quagliarella in occasione del vantaggio doriano. Fa ottime cose pure in difesa, l’esempio lampante è una chiusura su Pinamonti in ripiegamento al limite dell’area. La sua qualità è un appiglio per i compagni nei momenti complessi.: parte piano, deve prendere confidenza con il terreno e la squadra. Poi inizia a crescere, e fa vedere alcune idee interessanti, ad esempio la splendida verticalizzazione che innesca Caputo. Alcune sue intuizioni di prima intenzione a tagliare il campo sono davvero intelligenti.(dal 23’ s.t.: El General va a completare la cintura mediana, con Candreva in raccordo tra il centrocampo e Caputo. Si mette subito a recuperare e a mordere).: con la grinta, la rabbia e la determinazione di un campione senza età. Va a recuperare il pallone da cui origina il suo primo gol, serve Candreva e grazie ad un movimento intelligente si libera in area e va ad infilare Vicario sul palo lungo. Poi beffa nuovamente Vicario con un controllo e tiro vecchia scuola, esulta di fronte al pubblico come un generale davanti alle sue truppe. Oggi si è rivisto il Quagliarella a cui eravamo abituati. Esce accompagnato da una standing ovation.(dal 15’ s.t.: Giampaolo alza Sabiri seconda punta e sistema l’ex Milan largo a destra, in una sorta di 5-3-2 conservativo. Esperto, porta a casa la pagnotta).: primo squillo alla mezz’ora, ed è un inserimento che costringe Vicario in angolo. Spende molto, ma resta un po’ fuori dalle principali azioni blucerchiate.All.: praticamente perfetto. Prende in mano una squadra spaurita e senza riferimenti, in due mesi la riorganizza e le dà un’anima e un’identità. Varia i moduli a seconda dell’inerzia del match, rivitalizza Quagliarella e porta a casa tre punti di platino. Tanto di cappello.