Sembra essersi sbloccata la trattativa per il rinnovo di Fabio Quagliarella. Il capitano della Sampdoria ha il contratto in scadenza a giugno, e pare aver fatto concreti passi avanti per venire incontro alla società blucerchiata. Nei giorni scorsi il suo agente, l'avvocato Bozzo, aveva presentato una richiesta per un accordo pari a quello attuale, respinta da Corte Lambruschini, che ha recapitato ad inizio settimana una controproposta. L'offerta prevedeva una riduzione dello stipendio a 700mila euro annui, e ieri il procuratore del numero 27 avrebbe contattato la dirigenza annunciando l'intenzione di ragionare su tale base.



Secondo Il Secolo XIX ballerebbero ancora un paio di bonus e l'eventuale possibile inquadramento futuro di Quagliarella in società, con una carica ancora da definire. Questo in particolare non sarebbe un aspetto secondario, ma la fumata bianca adesso è più vicina, per la soddisfazione di Quagliarella che a Genova si trova benissimo.