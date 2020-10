Durante il calciomercato, i dirigenti dellahanno potuto contare sulla sponda e sull'aiuto di uno sponsor d'eccezione, ossia Claudio. Il tecnico blucerchiato ha partecipato attivamente all'opera di convincimento di alcuni giocatori, in particolare dei nomi più 'pesanti'.Secondo Il Secolo XIX Ranieri non ha contattato direttamente soltanto i nuovi acquisti, ossia, ma si è speso pure per due trattative rimaste abbozzate. Della telefonata per convincere Llorente a sposare la Samp si sapeva già, ma l'ex tecnico della Roma ha telefonato anche a Federico, centrale giallorosso seguito da Corte Lambruschini per sostituire Colley. La trattativa con l'argentino però non è mai entrata nel vivo, proprio perché prima il Doria doveva perfezionare la partenza del giocatore gambiano, direzione Fulham.