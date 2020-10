Nelle ultime ore di mercato, la Sampdoria ha accarezzato a lungo l'idea Fernando Llorente, provando a convincere l'attaccante a trasferirsi a Genova. Alla fine, il centravanti ha deciso di rimanere a Napoli da fuori rosa, senza accettare il corteggiamento blucerchiato e il tentativo last minute dell'Athletic Bilbao.



Sportitalia rivela anche un curioso retroscena di mercato, relativo all'insistenza con cui Claudio Ranieri ha tentato di convincere l'ex centravanti di Juventus e Tottenham. Il tecnico doriano avrebbe infatti iniziato un forcing dopo le 17 e per un paio d'ore spiegando all'attaccante classe 1985 la centralità che avrebbe avuto nel suo progetto e il suo interesse. Malgrado la lunga telefonata, Ranieri non è riuscito a smuovere Llorente, che alla fine ha declinato il corteggiamento della Samp.