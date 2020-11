In casaci sono parecchi scenari contrattuali da risolvere, relativi agli ingaggi dei tanti giocatori e dirigenti in scadenza a giugno. Alcune situazioni verranno trattate dai blucerchiati soltanto con l'anno nuovo, per espressa volontà di Ferrero. E' il caso ad esempio di Osti e Pecini, del tecnicoma anche di Fabio Quagliarella a Valerio Verre. Altri giocatori invece potrebbero festeggiare il nuovo contratto già prima di Natale.Secondo Il Secolo XIX la Samp prima della fine dell'anno annuncerà l'accordo sino al 2025 con Tommasoe probabilmente anche con Omar, anche se l'agente del gambiano ha recentemente smentito di essere in trattativa con la Samp per il rinnovo . Sempre in difesa dovrebbe prolungare fino al 2022 pure Maya, a centrocampo invece si aspetta la fumata bianca con, per cui la Samp eserciterà la clausola prevista nel precedente contratto.