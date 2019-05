Il commento lapidario di Massimo, rilasciato ieri dopo essere uscito dal summit con Jamie Dinan per la cessione della, è stato abbastanza eloquente: " Come è andata? Malissimo, non ci sarà un secondo incontro. La trattativa è finita qui " ha detto il numero uno di Corte Lambruschini, dichiarazioni che sembrano preannunciare un immediato stop delle trattative.Secondo l'edizione genovese de La Repubblica, il patron doriano sarebbe stato particolarmente innervosito dopo il faccia a faccia con Dinan, perchè non avrebbe. Nell'incontro, a cui era presente anche l'altro socio nella cordata, Knaster, Ferrero si sarebbe sentito proporre una cifra inferiore non solo ai 65 milioni, ma pure ai 50:Un'offerta che non lo ha minimamente soddisfatto e che anzi, ha portato il Viperetta a sbottare. Il numero uno doriano, aggiunge il quotidiano, avrebbe avuto più di una volta l'intenzione di abbandonare in anticipo il tavolo delle trattative.Gli scenari possibili adesso restano tre: il primo, che Ferrero torni dagli U.S.A. (dove si è recato in compagnia del suo fidato collaboratore Vidal e dell'avvocato Richardson) tra venerdì e sabato e restidella Samp. La seconda opzione è che Dinan si decida a rilanciare dopo una riflessione. Terza via, il ritorno di, che si dice non abbia preso molto bene il blitz a stelle e strisce di Ferrero. Negli affari, però, l'orgoglio diventa spesso secondario e il Doria potrebbe intrecciare nuovamente i rapporti diplomatici con gli arabi.