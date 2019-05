Fumata più che nera, nerissima. Arrivano segnali pessimi da New York in merito alla possibile cessione della Sampdoria , direttamente per bocca del presidente blucerchiato Massimo. Il patron doriano, raggiunto telefonicamente per conoscere alcuni dettagli in merito alla situazione, ha parlato di addirittura di trattativa "" con il gruppo Vialli. Chiusa, però, non significa che si è trovato l'accordo, bensì tutto l'esatto contrario." è l'unico commento in merito del Viperetta con Il Secolo XIX. Perentoria anche la risposta alla domanda di un possibile nuovo faccia a faccia: "" ha aggiunto l'imprenditore romano "". Secondo le indiscrezioni Ferrero, che ha raggiunto New York insieme al vicepresidente vicario Paolo Fiorentino e a due collaboratori, il commercialista Gianluca Vidal e l’avvocato Deanna Richardson, avrebbe ricevuto un'offerta assolutamente insoddisfacente, lontana anche dai 65 milioni cash più premi e bonus. Il gruppo Vialli avrebbe infatti propostocifra molto diversa da quanto chiesto dal Viperetta. A questo punto, difficilmente Ferrero abbasserà le sue pretese.A conferma di ciò c'è l'altro commento filtrato da Corte Lambruschini, abbastanza laconico: "". Tre gli scenari possibili adesso: la prima opzione è che Ferrero abbia volutamente sottolineato il basso importo dell'offerta per mettere Dinan e Vialli alle strette, in attesa di rilancio. La seconda possibilità, che ad oggi sembra la più concreta, è che il Viperetta resti presidente mentre la terza via potrebbe riguardare il fondo Aquilor, in caso decidesse di ritornare in pista.