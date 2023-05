amico personale dell’emiro del Qatar Tamin bin Hamad Al Thani (la massima autorità politica del Paese del Golfo) che presiede il fondo sovrano qatariota Qatar Investment Authority, della quale QSI è l’appendice sportiva.Il– la notizia è stata lanciata dall’Equipe e ha trovato conferma immediata – entrerà comeC’è di più. Voci accreditate da Milano sussurrano chelache dal 2018 attraverso la 49ers Enterprisesil club inglese di Premier League (ma con un piede in Championship, la serie b inglese) del quale Radrizzani è l’azionista di maggioranza. Iper una somma variabile – dicono in Uk –a seconda che il Leeds la prossima stagione giuochi in Championship oppure Premier League.Se come appare probabile sarà confermato anche questo scenario “allargato”, un po’ come avviene già in altre realtà, ad esempio. In ogni caso l’avvento del duo Radrizzani-Manfredi col supporto del fondo qatariota le assicurerebbe già. Cancellate le nuvole addensatesi sul club negli ultimi mesi e(circa 13,5 milioni),che impongono la disponibilità entro il 31 di maggio, di una trentina di milioni cash. Disponibilità che i nuovi proprietari sarebbero in grado di render subito operativa.Una parte finanziata dalle banche (e qui stava un ostacolo) ora superabile grazie all’entrata in scena del QSI, che dovrebbe tranquillizzare i creditori e aumentare considerevolmente questa soglia e permettere alla Sampdoria di chiudere tutte le partite finanziarie in sofferenza. NonchéIl sentore che qualcosa si stesse muovendo era giunto dall’assemblea di Lega che mercoledì scorso aveva stabilito dipurché le società dimostrino di essere state ammesse a disputare il campionato di pertinenza.che con la nuova proprietà non sarebbe più in dubbio, e avverrebbe regolarmente entro il prossimo 20 giugno. “Non posso dire nulla per scaramanzia, ma abbiamo trovato una soluzione” si era lasciato sfuggire il vicepresidente Romei. E la soluzione è appunto quella descritta.Gli avvocati delle parti sono al lavoro. Il cda blucerchiato (tranne il presidente Lanna, collegato in videoconferenza) nella mattinata di oggi si era spostato a Milano per incontrare gli uomini di Radrizzani, l’advisor PwC e i rappresentanti delle banche, con le quali Radrizzani aveva annunciato di aver già raggiunto l’intesa. Si tratta di muoversi infratti all’interno del perimetro già definito dalla composizione negoziata del debito., questa voce era stata alleggerita, offrendo ai potenziali acquirenti del club uno sconto sull’entità dei rimborsi previsti per i debiti Sace, garantiti dallo Stato, ai quali il club aveva fatto ricorso in tempi di pandemia. Dai 54 milioni si sarebbe scesi sotto in 50, mentre i 13 milioni di debiti con l’Erario grazie al decreto governativo di rottamazione delle cartelle sarebbero scesi a circa 8. Restava aperta la dolorosa questione dei debiti verso i fornitori (circa 4 milioni) e altre voci correlate a debiti vari (agenti, procuratori, ecc). Radrizzani ha spazzato il tavolo.Proposte imbattibili, a fronte deappoggiato dall’ex proprietario del club, Edoardo Garrone. Barnaba aveva tentato di scalare la Sampdoria, proponendo successivi aumenti di capitale sempre respinti da Ferrero che aveva disertato le relative assemblee. Il mantra di Barnaba, ispirato da Garrone, era stato:e su quel macigno nei mesi trascorsi dal dicembre 2022 ad oggi, si erano infrante tutte le speranza di giungere ad una soluzione negoziata della crisi della società.Spalancando la strada al gruppo italo-qatariota-Occorreva dunque definire la posizione dell’azionista di maggioranza quasi assoluta del club blucerchiato (detiene il 96,96% delle azioni attraverso la Sportspettacolo Holding):(peraltro nel frattempo già discesa matematicamente in serie B) ad un passo dall’estinzione. Mentre sta trattando la definizione dei contratti che lo vedranno subentrare alla guida del club genovese,, il trustee che di fatto e di diritto governa le sorti della Sampdoria.in tempo utile per partecipare all’assemblea straordinaria della Sampdoria convocata alle 15 di domani per decidere il vitale aumento di capitale necessario per mantenere in vita la società.pagabili in due o tre tranches diluite nel tempo. Questa somma andrà a soddisfare le condizioni imposte dal trust di scopo nel quale la Sampdoria era stata inserita quale finanza esterna, a garanzia e copertura dei debiti di due delle aziende del gruppo Ferrero in odore di fallimento.Vidal ha già pronta la lettera di disdetta da inviare allo sceicco qatariota Khaled Fatih Al Thani che, attraverso il suo procuratore, a fine febbraio aveva firmato il contratto di acquisto della Sampdoria, con tanto di pagamento previsto del trust (40 milioni!) ma non aveva mai dato corso all’impegno. Un passo falso, da parte del membro della famiglia Al Thani, per il quale Vidal valuta l’azione di risarcimento danni.Se non riuscirà domani,e mette a disposizione le sue azioni del nuovo proprietario.Stay tuned.