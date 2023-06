Ieri la mossa di Massimo, che ha cambiato amministratore per la Sport Spettacolo Holding passando da Ienca a Toso , ha spaventato i tifosi della Sampdoria, che si chiedono se la mossa avrà effetti sugli accordi presi con Radrizzani e Manfredi per la cessione del club. In realtà, questo timore non dovrebbe concretizzarsi: secondo Il Secolo XIX i due imprenditori sono tranquilli, le intese prese tra le partiDiverso il discorso per quano riguarda il. Toso potrebbe mettersi di traverso sull'approvazione o per contestarlo. Va ricordato che questa è una discriminante dirimente per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, da concretizzare entro il 20 giugno. Un eventuale rinvio del bilancio potrebbe avere gravi effetti.