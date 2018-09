Rafael Cabral, ex portiere del Napoli attualmente alla Sampdoria, ha scritto un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Sarà una serata molto speciale per me, ritroverò una squadra che sarà per sempre nel mio cuore Napoli, dove ho vissuto momenti eccezionali. Ora indosso la maglia della Sampdoria che dal primo giorno mi hanno accolto in una maniera inspiegabile, una società piena di gente per bene, mi sembra essere qua da anni, sono veramente felice! Gloria a Gesù sempre".