Un po' a sorpresa ieri a Genova, sponda Sampdoria, si è diffusa la voce della richiesta di rescissione da parte del secondo portiere Rafael. L'estremo difensore brasiliano, chiuso da Audero, vorrebbe giocare di più e avrebbe ricevuto un'offerta dal Reading, nella seconda divisione inglese. Per questo motivo l'ex Napoli avrebbe chiesto alla dirigenza la rescissione del contratto.



Secondo il Corriere dello Sport come secondo portiere la dirigenza blucerchiata starebbe pensando anche ad un ritorno, ossia quello di Cristian Puggioni. Il giocatore, genovese e tifoso doriano, ha recentemente rescisso il contratto firmato un anno e mezzo fa con il Benevento, e potrebbe tornare a casa per concludere la carriera.