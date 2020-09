La Sampdoria si prepara a vivere una sorta di braccio di ferro con Gaston Ramirez. Il trequartista, uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, è a un bivio. Il suo contratto in scadenza nel 2021 ha ingolosito parecchie società, mentre il club blucerchiato gli ha proposto un rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle percepite attualmente.



Da Corte Lambruschini sembrano irremovibili. Secondo Il Secolo XIX la posizione della società è chiara: o Ramirez rinnova, accettando di decurtarsi l'ingaggio, oppure accetta la proposta dell'Al Shabab, che mette sul piatto un ricchissimo triennale a 3,5 milioni a stagione. In quel caso però il Doria pretende che il procuratore di Ramirez, Bentancur, si presenti a Genova con un'offerta credibile proveniente dagli emirati arabi per il cartellino.