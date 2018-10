Ieri sera alla Sampdoria è mancato in maniera piuttosto evidente il cinismo negli ultimi metri. Merito del Sassuolo, ovviamente, ma qualche responsabilità ce l'ha anche la formazione blucerchiata, poco lucida sotto porta. Un peccato secondo Gaston Ramirez, che immaginava il successo: "Per come è andata la partita, credo che avremmo potuto vincere, è stato comunque importante non perdere questa gara" ha rivelato il trequartista uruguaiano nel post partita. "Loro hanno fatto una grande partita, noi abbiamo cercato di aspettarli e pressare appena possibile, abbiamo avuto le occasioni, abbiamo creato molto".



Anche Ramirez sottolinea la mancanza di cinismo: "Ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Non può fare gol solo Quagliarella!". Inevitabile anche una domanda sulla forte competizione nel suo ruolo con Saponara e Caprari: "La vivo bene, è importante avere competizione e qualità, alza il livello della squadra e – conclude l'ex Bologna, come riporta Sampnews24.com – renderà più difficile la scelta del mister".